Росія використовує в Сирії методички за "Донбаським сценарієм", - джерела в ГУР

Росія почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички. У них ідеться про "захист російського населення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними співрозмовників, після того, як Росії руками прихильників Башара Асада не вдалося захопити територію сирійського узбережжя в портах Тартус і Латакія, росіяни почали поширювати свою методичку за "Донбаським сценарієм".

Зокрема, один із лідерів проросійських повстанців різко розкритикував нову владу Сирії.

"Якщо вони (нова влада Сирії - ред.) прийдуть, вони вб'ють нас. Якщо ми вистоїмо, ми виженемо їх. Нам росіяни дали 24 години, щоб ми вистояли проти них. До завтрашнього вечора прийде міжнародне схвалення. Прийде узгодження від Кремля, і вони (росіяни - ред.) допомагатимуть нам із повітря, із землі та інше", - запевняв він.

На цьому тлі 8 березня росіяни надіслали свої методички про необхідність звернення до МЗС РФ сирійським повстанцям. Звернення сирійцям "рекомендували підписати" у статусі біпатрида (людини з подвійним громадянством) - громадянина Сирії та Росії.

За інформацією джерел, росіяни хочуть, щоб сирійські повстанці у зверненні закликали Росію до "негайного втручання" через нібито "геноцид" алавітського населення (лояльна Асаду меншість).

"Ми сподіваємося, що Росія, як країна, що завжди виступає за справедливість і мир, вживе рішучих заходів для запобігання подальшим трагедіям", - вказується в прикладі такого звернення.

Очікується, що звернення буде позитивно сприйнято російським Міністерством закордонних справ, оскільки в компетенцію відомства входить захист громадян Росії.