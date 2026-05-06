Стефанчук раскрыл коварный замысел РФ с "перемирием" на 9 мая

Переговоры как прикрытие

По словам Стефанчука, нарушение режима "тишины" - это не случайность и не ошибка.

"Нарушение предложенного Президентом Владимиром Зеленским "режима тишины" - это сознательная, циничная тактика государства-террориста. Для них любые договоренности стоят меньше, чем бумага, на которой они написаны, и длятся короче, чем время, потраченное на их обсуждение", - написал он.

Стефанчук прямо назвал истинную цель разговоров о перемирии со стороны России. Также председатель Верховной Рады подчеркнул, что никаких иллюзий относительно намерений агрессора быть не может. Единственная гарантия тишины - это лишение РФ физической возможности вести войну.

"Россия использует разговоры о перемирии только для одного - чтобы перезарядить оружие и коварно ударить", - отметил он.