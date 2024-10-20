ua en ru
Вс, 20 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69: что известно

Украина, Воскресенье 20 октября 2024 11:59
UA EN RU
РФ ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69: что известно Фото: в Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-69 в мае (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты начали бить по Украине ракетами Х-69 с новой боевой частью. Она включает в себя кассетные элементы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, в сети показали ракету с кассетной боевой частью с металлическими шариками, это первый зафиксированный случай использования ракеты Х-69 с такой боевой частью.

В сообщении отмечается, что в случае обнаружения таких шариков нужно вызвать подразделения ГСЧС и ни в коем случае не трогать их.

РФ ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69: что известно

Сбитая ракета Х-69 с касетной боевой частью (соцсети)

Что известно о ракете Х-69

Ракета Х-69 является разработкой МКБ "Радуга", впервые она была официально продемонстрирована на российском форуме "Армия" в августе 2022 года, а для ударов по Украине россияне впервые использовали ее во время массированной атаки 7 февраля.

Прежде всего, эта ракета используется для ударов с истребителей Су-57. Из открытых источников известно, что ракета имеет массу до 800 кг, из которых до 310 кг - это боевая часть, дальность составляет от 400 км. В мае в ГУР сообщали, что РФ производит одну-три ракеты Х-69 в месяц.

ПВО сбила Х-69 с новой боевой частью

Ракета Х-69 с новой боевой частью была сбита ПВО во время атаки 19 октября. Тогда в Воздушных силах ВСУ рассказывали, что оккупанты атаковали Украину шестью ракетами типа Х-59/X-69, из них были сбиты четыре единицы.

Напомним, захватчики использовали ракету Х-69 для удара по Трипольской АЭС в апреле. Тогда РБК-Украина писало, что у России может быть около 55 модернизированных ракет Х-69.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш