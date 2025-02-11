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В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69 (фото)

Киевская область, Вторник 11 февраля 2025 19:58
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В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69 (фото) Фото: в Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, большой подозрительный объект заметили в поле местные жители и сразу сообщили об этом в Службу спасения "101".

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69.

Саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали ее специалистам для дальнейшего изучения.

"Будьте бдительны! В случае обнаружения неизвестных или потенциально опасных предметов не приближайтесь к ним, не трогайте, а сразу звоните "101". Ваша осмотрительность может сохранить жизнь!", - отметили в ГСЧС.

Фото: в Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69 (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Обстрел Украины 11 февраля

В ночь на 11 февраля российская армия запустила по территории Украины 124 ударных дронов и до 19 крылатых ракет.

Силам ПВО удалось сбить 57 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 64 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Полтавская, Черниговская, Харьковская и Черкасская области.

В частности, в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Кроме этого, из-за обстрела в Украине, были применены экстренные отключения электроэнергии. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Россия снова пытается атаковать энергосистему Украины.

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