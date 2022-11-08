В Ватикане заговорили о переговорах Украины с Россией, предложив свою территорию
Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и Россией и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.
Как пишет издание, в Ватикане предлагают привлечь к переговорам и другие стороны, в том числе США и Европейский союз.
Отмечается, что о предложении Ватикана стало известно после встречи папы Римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 октября.
Накануне Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща российскому народу.
После этого заявления глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.
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