В Ватикане заговорили о переговорах Украины с Россией, предложив свою территорию

Фото: Ватикан готов выступить посредником в переговорах Украины с Россией

Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и Россией и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.