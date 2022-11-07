Папа Римский заявил, что не верит в жестокость россиян: в Украине уже отреагировали

Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща российскому народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

"Меня поражает - и поэтому я употребляю слово "многострадальная" - эта жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно... потому что русский народ – это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму", - заявил понтифик.

Франциск вспомнил российского поэта Федора Достоевского, который, по его словам, и сейчас "вдохновляет христиан к осмыслению христианства".

"У меня есть большая привязанность к русскому народу, и такая же большая привязанность к украинскому народу", - добавил Папа.

Как отреагировали в Украине?

На слова Фарнциска отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она предположила, что Папа Римский видимо "как-то рассеянно читал Достоевского".

"Сорри, не удержусь. Папа Римский как-то рассеянно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жесткости русских (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений русских писателей / поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда было грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после того", - написала она.

Также на заявление понтифика резко отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что российские солдаты являются представителями народа РФ.