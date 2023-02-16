Легализовала бесправие. Россия официально вышла из договоров Совета Европы о правах человека
Россия официально вышла из международных конвенций, основополагающих в области прав человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.
Госдума РФ приняла закон о "прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы", касающегося Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о прекращении терроризма и Устава Совета Европы.
Таким образом Кремль, для которого тотальное нарушение прав и свобод давно стало нормой, надеется избежать давления международного сообщества, требующего соблюдения этих прав. В частности, это касается преступлений россиян, совершенных во время полномасштабной войны в Украине.
"Пусть не питают иллюзий! Найдем механизмы, чтобы величайшее зло 21-го века было наказано, а высшее политическое и военное руководство РФ - оказалось на скамье подсудимых", - подчеркнул Лубинец.
Напомним, сегодня омбудсмен заявил, что двое россиян после обмена снова попали в украинский плен.
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