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Легализовала бесправие. Россия официально вышла из договоров Совета Европы о правах человека

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Россия, Четверг 16 февраля 2023 17:51
Легализовала бесправие. Россия официально вышла из договоров Совета Европы о правах человека Фото: Россия официально вышла из договоров Совета Европы о правах человека (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия официально вышла из международных конвенций, основополагающих в области прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

Госдума РФ приняла закон о "прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы", касающегося Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о прекращении терроризма и Устава Совета Европы.

Таким образом Кремль, для которого тотальное нарушение прав и свобод давно стало нормой, надеется избежать давления международного сообщества, требующего соблюдения этих прав. В частности, это касается преступлений россиян, совершенных во время полномасштабной войны в Украине.

"Пусть не питают иллюзий! Найдем механизмы, чтобы величайшее зло 21-го века было наказано, а высшее политическое и военное руководство РФ - оказалось на скамье подсудимых", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, сегодня омбудсмен заявил, что двое россиян после обмена снова попали в украинский плен.

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