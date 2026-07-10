Россия придумала циничный фейк о "спасенной из подвала" девочке из Константиновки

Как Россия сфабриковала историю

Как отметили в ЦПИ, российские государственные медиа и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова активно распространяли историю о том, как военные РФ якобы только что эвакуировали из прифронтовой Константиновки 10-летнюю девочку.

По их версии, ребенок почти месяц сам прятался в подвале. Пропагандисты также обнародовали интервью, где София озвучивает антиукраинские тезисы, которые явно не способны сформировать самостоятельно из-за своего возраста.

Однако аналитики президентской инициативы Bring Kids Back, занимающейся возвращением депортированных детей, полностью опровергли эту версию с помощью открытых данных.

Девочка с такой же внешностью была запечатлена на фотографиях в социально-реабилитационном центре в оккупированном Шахтерске еще 5 июня 2026 года.

Это означает, что, по меньшей мере, за месяц до выхода пропагандистского сюжета ребенок уже находился под полным контролем кафиров. Россияне сознательно умалчивали информацию о ней, не искали ее родственников, а просто удерживали для съемок.

Фото: российская пропаганда использовала ребенка из Константиновки для фабрикации сюжета (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Зачем Кремлю этот фейк

Главная цель этой информационной кампании - экстренно отвлечь внимание мира от отчета Московского механизма ОБСЕ, который презентовали 9 июля 2026 года.

Этот международный документ впервые официально зафиксировал, что принудительная ассимиляция, милитаризация и индоктринация украинских детей является системной государственной политикой России, которая может быть расценена как преступление против человечности.

Синхронный выход истории о Софии должен был перебить международный резонанс и показать РФ в роли "спасителя".