Россия придумала, как заманить молодежь Крыма на фронт, - СМИ

Оккупационные власти создали в Крыму инфраструктуру для подготовки операторов дронов. На полуострове выстроили систему обучения - от вербовки молодежи до выпуска военных кадров для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии .

Милитаризация региона: ставка на БпЛА

Российские оккупанты определили подготовку специалистов беспилотных систем как основную "военную специализацию" Крыма.

По данным российских СМИ, на полуострове якобы создан крупнейший учебный центр для операторов БПЛА, аналогов которому нет ни в одном регионе РФ.

Курс обучения длится более 50 дней, а подготовку там уже прошли более 1,5 тысячи военнослужащих агрессора.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявляет, что Крым - единственный подконтрольный Кремлю регион, где действует "полный цикл": отбор талантливых школьников и студентов, их обучение и дальнейшее включение в кадровый резерв армии.

Пропаганда и "образовательные" ловушки

Эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма Борис Бабин отмечает, что требование максимально набрать операторов дронов Кремль поставил перед гауляйтерами еще в 2025 году.

"Это происходит через милитаризацию молодежи в формате курсов, тренингов и школ, которые часто связаны с колледжами и университетами. Процесс сопровождается тотальной пропагандой", - рассказал Бабин.

По его словам, куратором этого процесса от Аксенова стал Станислав Грецкий, который ранее занимался вопросами транспорта и фигурировал в коррупционных эпизодах в Симферополе.

Амбициозные планы: создание военного училища

Несмотря на близость к линии фронта, оккупанты планируют расширять инфраструктуру.

Как сообщают правозащитники на условиях анонимности, в Симферополе прорабатывается вопрос создания полноценного военного училища для подготовки офицеров беспилотных систем.

Ранее подобные инициативы в отношении пограничных войск не находили поддержки в Минобороны РФ из-за уязвимости региона для ударов ВСУ, однако сейчас заинтересованность Москвы в специалистах БпЛА значительно возросла.

Милитаризацию поддерживают и через систему "поощрений".

Например, в Феодосии основатель центра подготовки беспилотных аппаратов Максим Даниелян был признан "лучшим предпринимателем" оккупированного Крыма.