Россия возобновила удары по железной дороге: эвакуацию пассажиров провели на Днепропетровщине

Удары по железной дороге Украины

В течение марта 2026 года российские войска значительно активизировали целенаправленные атаки на объекты "Укрзализныци".

Если раньше враг в основном бил по путям и станциям, то теперь основной мишенью стал именно подвижной состав с пассажирами.

Так, в начале месяца в Криворожском районе Днепропетровской области дрон попал в вагон пригородного поезда во время движения - один человек погиб, еще десять получили ранения.

После этого российские беспилотники атаковали Николаев, где повреждения получил вагон пассажирского поезда, также в тот же день был ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области.

Впоследствии под удар попал пассажирский поезд сообщением Киев-Сумы, а также стало известно о попадании дрона в хвостовой тепловоз в Сумской области.

Уже 31 марта атаке подвергся железнодорожный вокзал в Славянске, где были ранены работники локомотивного депо в том числе и тяжелый.

На фоне этих атак "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила о возможных эвакуациях во время угроз воздушных ударов.