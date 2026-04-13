Россия возобновила удары по железной дороге: эвакуацию пассажиров провели на Днепропетровщине

Сегодня утром, 13 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В Днепропетровской области проводили эвакуацию пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В компании отметили, что возобновление атак после некоторого затишья не заставило себя ждать.
"Сегодня утром благодаря четкой работе мониторингового центра воздушных угроз и локомотивных бригад Укрзализныци на Днепропетровщине удалось заблаговременно остановить пригородный поезд и эвакуировать пассажиров", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Укрзализныце, система оперативно зафиксировала воздушную угрозу и передала данные поездным бригадам, которые находились в зоне опасности.
Пригородный поезд остановили на ближайшей станции, после чего эвакуировали около 500 пассажиров. Локомотивная бригада грузового поезда также вовремя покинула кабину локомотива.
После этого враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда.
"Благодаря слаженным действиям никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал", - отметили в компании.
После стабилизации ситуации движение поезда было восстановлено.
Также в Укрзализныце показали фото с места удара вблизи локомотива
Фото: российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В течение марта 2026 года российские войска значительно активизировали целенаправленные атаки на объекты "Укрзализныци".
Если раньше враг в основном бил по путям и станциям, то теперь основной мишенью стал именно подвижной состав с пассажирами.
Так, в начале месяца в Криворожском районе Днепропетровской области дрон попал в вагон пригородного поезда во время движения - один человек погиб, еще десять получили ранения.
После этого российские беспилотники атаковали Николаев, где повреждения получил вагон пассажирского поезда, также в тот же день был ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области.
Впоследствии под удар попал пассажирский поезд сообщением Киев-Сумы, а также стало известно о попадании дрона в хвостовой тепловоз в Сумской области.
Уже 31 марта атаке подвергся железнодорожный вокзал в Славянске, где были ранены работники локомотивного депо в том числе и тяжелый.
На фоне этих атак "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила о возможных эвакуациях во время угроз воздушных ударов.