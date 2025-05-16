RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия отказом от перемирия хочет выиграть время, Запад подготовит ответ, - Макрон

Фото: европейские лидеры на встрече в Албании (x.com/EmmanuelMacron)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин не хочет перемирия с Украиной. Таким образом он пытается выиграть время.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X.

Макрон напомнил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Польши Дональдом Туском и премьером Британии Киром Стармером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. 

"Президент Путин в очередной раз не ответил на предложение о безусловном прекращении огня, сделанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что она не хочет мира и стремится выиграть время, продолжая войну", - подчеркнул французский лидер. 

Макрон заверил, что он и другие европейские лидеры будут координировать свои действия с США и "коалицией решительных", чтобы "определить согласованный ответ".

Отказ России от перемирия

Напомним, Россия не хочет прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней без дополнительных условий.

Сегодня украинские и российские чиновники провели переговоры в Стамбуле. Согласно данным западных СМИ, в ходе встречи российская сторона потребовала вывода украинских воинов из четырех областей для перемирия.

На официальном уровне такие слухи пока не подтверждали. Спикер МИД Украины Георгий Тихий только заявил о неприемлемых требованиях России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСоединенные Штаты АмерикиЭммануэль МакронМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине