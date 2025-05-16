Россия отказом от перемирия хочет выиграть время, Запад подготовит ответ, - Макрон

Российский диктатор Владимир Путин не хочет перемирия с Украиной. Таким образом он пытается выиграть время.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X.
Макрон напомнил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Польши Дональдом Туском и премьером Британии Киром Стармером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"Президент Путин в очередной раз не ответил на предложение о безусловном прекращении огня, сделанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что она не хочет мира и стремится выиграть время, продолжая войну", - подчеркнул французский лидер.
Макрон заверил, что он и другие европейские лидеры будут координировать свои действия с США и "коалицией решительных", чтобы "определить согласованный ответ".
Напомним, Россия не хочет прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней без дополнительных условий.
Сегодня украинские и российские чиновники провели переговоры в Стамбуле. Согласно данным западных СМИ, в ходе встречи российская сторона потребовала вывода украинских воинов из четырех областей для перемирия.
На официальном уровне такие слухи пока не подтверждали. Спикер МИД Украины Георгий Тихий только заявил о неприемлемых требованиях России.
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