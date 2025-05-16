Росія відмовою від перемир'я хоче виграти час, Захід підготує відповідь, - Макрон

Макрон нагадав, що разом із президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єром Польщі Дональдом Туском і прем'єром Британії Кіром Стармером провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Путін укотре не відповів на пропозицію про безумовне припинення вогню, зроблену американцями і підтриману Україною та європейцями. Відмовляючись від припинення вогню і діалогу з Україною, Росія показує, що вона не хоче миру і прагне виграти час, продовжуючи війну", - підкреслив французький лідер.

Макрон запевнив, що він та інші європейські лідери координуватимуть свої дії зі США та "коаліцією рішучих", щоб "визначити узгоджену відповідь".