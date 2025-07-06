Россия открыто публикует видео, как намеренно атакует спасателей, - ГСЧС

Российская Федерация не скрывает того, что намеренно наводит дроны на спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

В частности, россияне открыто публикуют видео, на котором атакуют авто ГСЧС в Херсоне.

В заметке врага указано, что спасатели становятся "целью в случае создания препятствий к выполнению боевых задач. Также там добавили, что транспорт выведен из строя, "живая сила не пострадала", а "цель достигнута".

Фото: видео и сообщение в российских Telegram-каналах об атаке (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС отреагировали на это следующим образом:

"Россия... намеренно наводит дроны на спасателей. На тех, кто не воюет, не имеет оружия, а спасает жизни после их же обстрелов. Это не просто террор - это демонстративная бесчеловечность. Целить в тех, кто вытаскивает из-под завалов - значит воевать против самой жизни", - говорится в сообщении.