В Запорожской области РФ ударила по спасателям, которые ликвидировали пожар: какие последствия
Российская армия днем вторника, 3 июня, атаковала спасателей в Запорожской области. Они в это время занимались ликвидацией пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, под вражеский обстрел попали чрезвычайники, которые ликвидировали пожар в одном из сел Васильевского района. По предварительным данным, личный состав не пострадал.
В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.
Позже в ГСЧС уточнили, что россияне намеренно нанесли повторный удар по спасателям. В результате автомобиль ГСЧС сгорел дотла.
"Кровавый террор продолжается. Вчера Министр МВД Игорь Клименко предупреждал об усилении атак на Службу спасения, а сегодня враг снова цинично бьет по тем, кто спасает жизни", - напомнили в ведомстве.
Удар РФ по пожарным
Вчера российская армия FPV-дронами ударила по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.
По данным ГСЧС, спасатели находились в укрытии, несмотря на это в результате удара были ранены 4 человека.
Позже стало известно, что количество раненых возросло до 12 человек.
Также напомним, что в ночь на 1 июня российская армия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 472 единицы. Россияне атаковали Украину семью ракетами, в том числе и баллистическими.
Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.
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