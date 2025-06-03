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В Запорожской области РФ ударила по спасателям, которые ликвидировали пожар: какие последствия

Вторник 03 июня 2025 18:05
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В Запорожской области РФ ударила по спасателям, которые ликвидировали пожар: какие последствия Фото: последствия обстрела спасателей 3 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 3 июня, атаковала спасателей в Запорожской области. Они в это время занимались ликвидацией пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, под вражеский обстрел попали чрезвычайники, которые ликвидировали пожар в одном из сел Васильевского района. По предварительным данным, личный состав не пострадал.

В результате атаки поврежден пожарный автомобиль.

Фото: последствия обстрела спасателей 3 июня (t.me/dsns_telegram)

Позже в ГСЧС уточнили, что россияне намеренно нанесли повторный удар по спасателям. В результате автомобиль ГСЧС сгорел дотла.

"Кровавый террор продолжается. Вчера Министр МВД Игорь Клименко предупреждал об усилении атак на Службу спасения, а сегодня враг снова цинично бьет по тем, кто спасает жизни", - напомнили в ведомстве.

Удар РФ по пожарным

Вчера российская армия FPV-дронами ударила по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

По данным ГСЧС, спасатели находились в укрытии, несмотря на это в результате удара были ранены 4 человека.

Позже стало известно, что количество раненых возросло до 12 человек.

Также напомним, что в ночь на 1 июня российская армия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 472 единицы. Россияне атаковали Украину семью ракетами, в том числе и баллистическими.

Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.

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