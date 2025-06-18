РФ атаковала пожарную часть ГСЧС на Херсонщине: ранены трое спасателей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской городской военной администрации.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

По данным Херсонской ОГА, раненым - 24, 31 и 38 лет. Все они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Двое из них также получили осколочные ранения.

Удары РФ по Херсону

Войска РФ почти ежедневно атакуют Херсон и окружающие общины с использованием артиллерии и ударных дронов. Так, 15 июня враг ударом ранил трех мирных жителей. Пострадавшие получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Также 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонская ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону. 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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