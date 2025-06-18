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РФ атаковала пожарную часть ГСЧС на Херсонщине: ранены трое спасателей

Среда 18 июня 2025 12:38
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РФ атаковала пожарную часть ГСЧС на Херсонщине: ранены трое спасателей Фото: Трое спасателей пострадали из-за удара РФ по пожарной части на Херсонщине (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала пожарную часть на Херсонщине. Ранены трое спасателей, их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской городской военной администрации.

В Белозерке Херсонской области российские оккупанты атаковали пожарную часть, сбросив взрывчатку с беспилотника.

В результате удара пострадали трое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Херсонской ОГА, раненым - 24, 31 и 38 лет. Все они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Двое из них также получили осколочные ранения.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Удары РФ по Херсону

Войска РФ почти ежедневно атакуют Херсон и окружающие общины с использованием артиллерии и ударных дронов. Так, 15 июня враг ударом ранил трех мирных жителей. Пострадавшие получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Также 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонская ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону. 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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Российская Федерация Херсонская область ГСЧС Война в Украине
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