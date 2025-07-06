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Росія відкрито публікує відео, як навмисно атакує рятувальників, - ДСНС

Неділя 06 липня 2025 17:25
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Росія відкрито публікує відео, як навмисно атакує рятувальників, - ДСНС Фото: у ДСНС назвали подібне демонстративною нелюдяністю (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація не приховує того, що навмисно наводить дрони на рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Зокрема, росіяни відкрито публікують відео, на якому атакують авто ДСНС в Херсоні.

У дописі ворога вказано, що рятувальники стають "ціллю в разі створення перешкод до виконання бойових завдань. Також там додали, що транспорт виведено з ладу, "жива сила не постраждала", а "мета досягнута".

Росія відкрито публікує відео, як навмисно атакує рятувальників, - ДСНСФото: відео та допис у російських Telegram-каналах про атаку (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС відреагували на це наступним чином:

"Росія... навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність. Цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя", - йдеться у повідомленні.

Обстріл рятувальників

Нагадаємо, що обстріл надзвичайників має непоодинокий характер.

Наприклад, 3 червня вдень, росіяни атакували рятувальників у Запорізькій області. Це відбулося в той момент, коли вони займались ліквідацією пожежі.

Також ми писали, що 18 червня ворог атакував пожежну частину у Білозерці Херсонської області, скинувши вибухівку з безпілотника. Внаслідок удари постраждали троє працівників ДСНС, їх госпіталізували.

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