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Россия открыла новый этап террора атаками на мосты в Киеве, - Сибига

20:05 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Россия открыла новый этап террора атаками на мосты в Киеве, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)
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Россия начала новый этап круглосуточного террора против гражданского населения Украины, сосредоточив удары по объектам мостовой инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

По словам главы МИД, после нападений на продовольственные склады, торговые сети, аптеки и критические базы данных, российские войска перешли к систематическому обстрелу мостов, являющихся жизненно важными артериями для функционирования страны.

В частности, за последние несколько дней оккупанты шесть раз обстреляли два киевских моста. Удары наносились именно в тот момент, когда по ним двигался гражданский транспорт и пересекали поезда метро.

"Мир не может просто наблюдать и ждать - мы призываем наших партнеров к решительной реакции. Как словами, так и действиями. Четко дать Москве понять, что она должна прекратить эскалацию и террор, и заняться дипломатией и мирными усилиями", - подчеркнул Сибига.

Украинская сторона призвала союзников принять конкретные шаги для противодействия российской агрессии.

В частности, усилить противовоздушную оборону Украины для защиты критической инфраструктуры, ввести эффективные санкции против российского военно-промышленного комплекса и сформировать списки лиц и организаций, способствующих российскому режиму в совершении преступлений.

"Эта неделя ознаменовала новую главу в российской кампании круглосуточного террора против гражданского населения", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, в последние дни российские войска активизировали систематические атаки на переправы через Днепр в столице.

В частности, утром 3 октября в результате удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека.

На следующий день враг повторил атаку: в результате очередного обстрела Северного моста утром 4 октября также получили травмы два человека.

Из-за системных ударов кафиров по мостовой инфраструктуре западные СМИ, в частности издание NYT, отмечают, что Киев может ожидать "логистический кошмар" в случае существенного повреждения переправ, соединяющих левый и правый берега столицы.

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