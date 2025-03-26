Россия открыла новые площадки для запуска "Шахедов" по Украине, - источники

Россия открыла еще три новые площадки для запуска дронов по Украине. Это может позволить врагу увеличить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки.
Об этом говорится в материале РБК-Украина ""Перемирие" или имитация? Остановила ли Россия обстрелы энергетики и что задумал Путин".
Как отмечается, за последние месяцы Россия отточила тактику дроновых атак. Враг выпускает рой дронов (как ударных, так и ложных) на один объект, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.
При этом параллельно при подходе к цели эти дроны маневрируют по высотам - то летят слишком высоко, то слишком низко, в результате чего они исчезают с радаров. При этом за ночь россияне могут запускать по 100-200 таких беспилотников. Эти факторы усложняю работу ПВО.
По информации РБК-Украина, Россия уже открыла еще три новые площадки для запуска БПЛА - все в районе Приморско-Ахтарска, дополнительно к уже семи функционирующим. Это может позволить агрессору нарастить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки, то есть за один день или ночь.
Как известно, не все вражеские дроны летят точно и по правильным координатам, поэтому они косвенно поражают и украинские гражданские объекты. Хотя точно нельзя исключать и тот факт, что отдельные удары имеют исключительно террористический характер и направлены именно на поражение гражданских зданий.
В ночь на 26 марта российские войска выпустили по Украине 117 дронов с четырех направлений. Силы ПВО уничтожили 56 дронов, еще 48 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.
Этой ночью оккупанты атаковали беспилотниками Кривой Рог. Местные власти заявили, что это была самая массовая с начала войны атака дронами-камикадзе на город. В результате обстрела повреждены административное здание, складские помещения, предприятие и автомобили.
Также захватчики атаковали город Ахтырка Сумской области, возникли пожары. Повреждены дома, предприятие, рынок и авто.
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