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Россия открыла новые площадки для запуска "Шахедов" по Украине, - источники

Фото: РФ открыла новые площадки для запуска дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россия открыла еще три новые площадки для запуска дронов по Украине. Это может позволить врагу увеличить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки.

Как отмечается, за последние месяцы Россия отточила тактику дроновых атак. Враг выпускает рой дронов (как ударных, так и ложных) на один объект, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

При этом параллельно при подходе к цели эти дроны маневрируют по высотам - то летят слишком высоко, то слишком низко, в результате чего они исчезают с радаров. При этом за ночь россияне могут запускать по 100-200 таких беспилотников. Эти факторы усложняю работу ПВО.

По информации РБК-Украина, Россия уже открыла еще три новые площадки для запуска БПЛА - все в районе Приморско-Ахтарска, дополнительно к уже семи функционирующим. Это может позволить агрессору нарастить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки, то есть за один день или ночь.

Как известно, не все вражеские дроны летят точно и по правильным координатам, поэтому они косвенно поражают и украинские гражданские объекты. Хотя точно нельзя исключать и тот факт, что отдельные удары имеют исключительно террористический характер и направлены именно на поражение гражданских зданий.

 

Ночная атака дронов на Украину

В ночь на 26 марта российские войска выпустили по Украине 117 дронов с четырех направлений. Силы ПВО уничтожили 56 дронов, еще 48 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

Этой ночью оккупанты атаковали беспилотниками Кривой Рог. Местные власти заявили, что это была самая массовая с начала войны атака дронами-камикадзе на город. В результате обстрела повреждены административное здание, складские помещения, предприятие и автомобили.

Также захватчики атаковали город Ахтырка Сумской области, возникли пожары. Повреждены дома, предприятие, рынок и авто.

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