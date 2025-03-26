"Перемирие" или имитация? Остановила ли Россия обстрелы энергетики и что задумал Путин

Россия и Украина заявили о готовности не обстреливать энергетические объекты. Однако, несмотря на заявления Путина, страна-агрессор продолжает каждую ночь террор украинских городов "шахедами". Работает ли так называемое энергетическое перемирие – в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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Украинская делегация во время встречи с чиновниками США в Джидде 11 марта согласилась на полное 30-дневное прекращение огня, если такое же согласие поступит и от России. С этим же предложением Дональд Трамп должен был обратиться к российской стороне. Однако после личного разговора Путина и Трампа, который состоялся неделю спустя, требование о полном прекращении огня со стороны США потерялась за более широкими формулировками и более скромными "успехами".

В релизе Белого дома по результатам звонка говорилось о том, что "движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре". О согласии Москвы на "немедленное прекращение огня по всей энергетике и инфраструктуре" написал и сам Трамп.

Зато в релизе Кремля было указано, что Путин готов к "взаимному отказу от ударов на 30 дней" только "по объектам энергетической инфраструктуры" и сразу якобы отдал соответствующий указ своим военным. Владимир Зеленский также согласился прекратить удары по российским объектам энергетики.

В Вашингтоне все это все равно решили выдать как еще одну "победу", несмотря на то, что Россия продолжает каждую ночь атаковать украинские области сотнями "шахедов", его модификациями и ложными целями - "болванками".

Прекращение огня, но не совсем

Ежедневные российские обстрелы дальнобойными дронами продолжаются с сентября. Иногда Москва проводила серию комбинированных атак, запуская одновременно по украинским регионам и БПЛА, и ракеты. Последний такой удар агрессор совершил 7 марта.

За эти месяцы Россия отточила тактику дроновых атак. Противник направляет рой дронов - как ударных, так и ложных - на один объект, чтобы перегрузить украинскую ПВО. И параллельно при подходе к цели эти дроны маневрируют по высотам - то летят слишком высоко, то слишком низко, в результате чего они исчезают с радаров. При это за ночь россияне могут запускать по 100-200+ таких БПЛА. Все это в сумме затрудняет их сбивание.

Если в декабре вражеские обстрелы были сконцентрированы на объектах, обеспечивающих генерацию и передачу электроэнергии, то с января этот фокус сместился на газотранспортную систему Украины.

Однако источники РБК-Украина в военных кругах утверждают, что с 19 марта, после разговора Трампа с Путиным, российские ракеты и дроны не атаковали украинские объекты энергетики. И Украина после соответствующего согласия Зеленского на "энергетическое перемирие" тоже не наносила удары по российской энергетике, в том числе и по НПЗ.

Силы обороны по меньшей мере год системно атаковали российские НПЗ, чтобы, с одной стороны, оставить оккупационную армию без топлива, с другой - уменьшить возможности Кремля финансировать агрессивную войну.

"Выглядит пока все так, что россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось. Посмотрим, как оно будет дальше, ведь пока это нигде и никак не прописано", - сказал один из источников.

Последствия ракетного удара россиян по Сумах 24 марта (фото: Суспільне Суми)

Если промониторить информацию о российских и украинских атаках, то публичных упоминаний (не от российского минобороны, а от достоверных источников) о поражении объектов энергетики ни у нас, ни в России после разговора Трампа с Путиным и последующего заявления Зеленского действительно не было.

Хотя это не мешает Москве продолжать каждую ночь терроризировать Украину сотнями "шахедов" и наносить удары по другим объектам. По данным издания, большинство российских дальнобойных дронов за последнюю неделю были направлены на военные объекты, аэродромы, железную дорогу и объекты ВПК.

При этом никаких существенных изменений в количестве выпущенных "шахедов" за последнюю неделю не произошло. Более того, по информации РБК-Украина, Россия уже открыла еще три новых площадки для запуска БПЛА - все в районе Приморско-Ахтарска, дополнительно к уже семи функционирующим. Это может позволить агрессору нарастить количество запущенных "шахедов" во время одной атаки, то есть за один день или ночь.

Понятно, что не все из российских дронов летят точно и по правильным координатам, потому они местами поражают и украинские гражданские объекты. Хотя точно нельзя исключать и тот факт, что отдельные удары имеют исключительно террористический характер и направлены именно на поражение гражданских зданий.

Что будет дальше

Стоит заметить, что это так называемое энергетическое перемирие пока происходит "по умолчанию" - прекращение огня по энергетике и контроль за его соблюдением нигде документально не зафиксированы и не согласованы. Даже после переговоров США с Украиной и Россией в Саудовской Аравии, которые состоялись на днях, заявления сторон относительно ударов по энергетике разнятся.

В Белом доме сказали, что будут с нами и Россией разрабатывать механизм запрета ударов по энергетическим объектам. Украинские представители власти заявили, что согласовано "внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".

По словам президента Зеленского, прекращение огня по энергетике вступит в силу сразу после соответствующего заявления со стороны США. Кремль же сказал, что РФ и США "согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года".

При этом Зеленский сказал, что Киев передал американцам перечень объектов энергетики, к которым должен быть применен мораторий на удары. Тогда как Кремль тоже опубликовал список энергообъектов, по которым нельзя бить, и который якобы согласован с США. Это НПЗ, нефте- и газопроводы, газохранилища, АЭС, ТЭЦ, ТЭС, подстанции, трансформаторы, распределители и дамбы ГЭС.

Вместе с вопросом ударов по энергетике стороны касались также безопасности в море, и в этом вопросе ясности не больше. И США, и Украина высказались о том, что будут обеспечивать безопасность судоходства в Черном море, в частности для коммерческих судов.

При этом Силы обороны уже более полутора лет самостоятельно обеспечивали такую безопасность и функционирование зернового коридора. Что было бы актуальным для Украины - это запрет России на атаку наших портов, пребывание заряженных ракетоносителей и тактической авиации, снаряженной ракетами, в Черном море. И до сих пор неизвестно, удалось ли к каким-то сдвигам в этих вопросах прийти.

Если на предыдущей встрече Украина и США обсуждали полное прекращение огня, то на этот раз речь шла только о безопасности энергетики и в море (фото: mfa.gov.ua)

Кремль, в свою очередь, выдвинул свои условия для обеспечения безопасности в Черном море - они касаются ослабления санкций в отношении российского сектора сельского хозяйства и производства удобрений. В частности Москва говорит, что хочет восстановления российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снятия санкций с "Россельхозбанка" и его возвращения в систему SWIFT. Эти требования фактически совпадают с теми ультиматумами, которые выдвигала Россия для того, чтобы продолжить работу зернового коридора летом 2023 года.

Следующие дни покажут, насколько Кремль будет придерживаться каких-то обязательств - не перед Украиной, а, прежде всего, перед США. Что показали предыдущие дни - это то, что путь к полному прекращению огня, а тем более - к возможному завершению войны России против Украины, будет не быстрым.

Путин всячески демонстрирует Трампу готовность прекращать огонь. И возможно, в этом он не лукавит, ведь не может не осознавать, что война зашла в патовую ситуацию и ни одна из сторон не способна на существенные прорывы на фронте. Но в остановке боевых действий Путин никуда не спешит, в отличие от Трампа. И поэтому российский диктатор изначально заигрывает с желанием американского президента отчитываться о быстрых победах, давая ему вместо этого маленькие "успехи" в обмен на уступчивость Вашингтона.

"Путин как будто маринует Трампа, задабривая и заигрывая с его эго. Он порциями дает ему повод говорить, что вот он достиг то и еще то. И одновременно выдвигая требования для большего, например: мы готовы и на полное прекращение огня, но при таких-то условиях. И Трамп идет думать. Правда, и в американской администрации сидят не глупые люди. Вопрос, когда у них закончится терпение играть в эту игру и те начнут давить на Россию", – рассуждает один из информированных собеседников РБК-Украина.

В этой игре Кремля остается значительная опасность для Украины - как бы Москве по ее результатам не отошли все "пряники", тогда как Киеву оставят лишь "кнуты". Справедливое разделение этих "кнутов" и "пряников", очевидно, будет ключевой задачей украинской, европейской и американской дипломатии в последующие месяцы. И в Белом доме уже должны понять, что Украина вряд ли согласится на все возможные уступки со своей стороны ради того, чтобы Путин назвал это "победой", а Трамп - "завершением войны".