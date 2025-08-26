МИД Украины осудил включение Бердянска и Мариуполя в перечень портов РФ
Министерство иностранных дел Украины осудило распоряжение правительства России от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных Бердянска и Мариуполя включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
В ведомстве отметили, что это решение является ничтожным и расценивается как попытка легализовать оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями.
МИД подчеркнул, что действия РФ являются грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и соответствующих резолюций Генассамблеи ООН.
Украина призвала партнеров ввести дополнительные санкции против российских компаний, иностранных юридических лиц и судов, которые будут осуществлять коммерческую деятельность в портах Бердянска и Мариуполя.
Также Киев обратился к Международной морской организации (ИМО) с требованием безотлагательно напомнить государствам-членам о необходимости соблюдения резолюции А.
1183(33), которая призывает избегать заходов в закрытые морские порты на временно оккупированных территориях Украины.
В МИД подчеркнули, что международное сообщество должно отреагировать адекватными санкциями против российских портов, задействованных в функционировании военной машины РФ.
Незаконное решение правительства России
Российское правительство включило морские порты временно оккупированных Мариуполя и Бердянска в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 25 августа, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).
По данным , такие действия направлены на усиление масштабного вывоза из оккупированных портов похищенного в Украине зерна, металла и угля.
В частности, только через порт Бердянска в 2024 году было незаконно вывезено более 300 тысяч тонн украинского зерна. В целом российские захватчики ежемесячно транспортируют от 40 до 60 тысяч тонн похищенных ресурсов.
Мариупольский порт, который Кремль планирует расширить до конца года, регулярно принимает российские грузовые суда для загрузки зерна, которое впоследствии вывозится в РФ.