Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия не заинтересована в перемирии в Черном море без заключения долгосрочного мира с Украиной. Весь процесс тормозится из-за темы Донбасса.

"Дело в том, что Россия не хочет заключать с Украиной временное соглашение по Черному морю без заключения долгосрочного мирного соглашения", - сказал Фидан.

Он добавил, что у Турции есть идеи по поводу того, как создать основу, по которой стороны могли бы достичь взаимопонимания с учётом того, что одна из сторон не проявляет желание заключить перемирие. Однако подробности идей он не расскрыл, заявив, что ими пока рано делиться с общественностью.

Также глава МИД Турции сообщил, что вся суть проблемы в заключении перемирия в Черном море и в целом завершения войны - заключается в Донбассе. В частности, Россия требует его отдать, а Украина говорит, что не будет этого делать.

"Именно этот вопрос сейчас является причиной продолжения войны. По российским оценкам, речь идет об оставшихся 11-12% территории. Если же исходить из украинских оценок, то речь идет о 18% территории", - говорит министр.

По словам Фидана, если между Украиной и Россией будет заключено мирное соглашение, то тогда нужно серьезно проработать вопрос о том, где будет проходить линия прекращения огня. После этого уже пойдет речь о гарантиях безопасности и в целом архитектуре безопасности в Европе.

"Как я уже сказал, важнейшая часть этого вопроса - проблема Донбасса. После ее решения Украина потребует предоставления гарантий безопасности... Мир между Украиной и Россией будет миром не только между этими двумя странами.тл будет также мир между Европой и Россией. Поэтому нужно определить, какой будет новая архитектура безопасности и мира между Европой и Россией", - пояснил министр иностранных дел Турции.

Фидан добавил, что у Турции есть "очень серьезные соображения" по новой архитектуре безопасности Европы. Также он говорит, что после этих вопросов возникнет целый ряд других, в частности:

что будет санкциями против РФ в процессе восстановления Украины;

что будет с замороженными российскими активами.

"Все эти вопросы составляют содержание соглашения, которое сейчас обсуждается, и формируют его отдельные пункты. Как вы понимаете, достичь договоренности по всем этим вопросам таким образом, чтобы она устроила все стороны, довольно сложно. Пока продолжается эта работа, мы также занимаемся другими вопросами. Возможно, все получится, и я надеюсь, что так и будет. Ведь важно добиться окончательного прекращения войны", - резюмировал он.