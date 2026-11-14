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Зеленский: прекращение ударов по энергетике не поддерживает лично Путин

11:36 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Зеленский: прекращение ударов по энергетике не поддерживает лично Путин Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Вопросы энергетического перемирия подняли во время переговоров в Абу-Даби, однако договориться не удалось. Российская сторона заявила, что не имеет мандата на такие решения, и предложила обращаться непосредственно к главе Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

По словам главы государства, российская сторона не изъявила желания договариваться о так называемом энергетическом перемирии. В ходе встречи в Абу-Даби представители РФ объяснили, что не имеют мандата на принятие такого решения.

В то же время, другие возможные договоренности о прекращении огня также не обсуждались подробно. Россияне заявили украинской команде: "Решайте это с (российским диктатором Владимиром - ред.) Путиным".

"На что наша команда сказала: "Мы же для этого и предлагали: если у вас все решает Путин, тогда давайте встречу лидеров", – рассказал Зеленский.

В итоге стороны договорились, что американская команда отправится в Путин, чтобы обсудить этот вопрос.

"На сегодняшний день есть то, что есть. Прекращение огня не поддерживает лично Путин", - подытожил глава государства.

Украина предлагала России прекратить удары по энергетической инфраструктуре, однако в Москве отвергли эту идею. 3 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что временное перемирие якобы нужно Киеву только для восстановления боевого потенциала, а Россия настаивает на устранении так называемых "первопричин кризиса".

Вопросы энергетического перемирия снова подняли во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби 10-11 ноября. Однако российская делегация отказалась обсуждать прекращение ударов по энергетике.

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