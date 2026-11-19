Россия не хочет принимать ни одно из предложений по прекращению огня в Украине. В этом году страна-агрессор отвергла все форматы перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Берлине.

РФ не хочет перемирия

Зеленский рассказал, что на встрече "Коалиции желающих" рассматривали 5 приоритетов для Украины, первым из которых является усиление ПВО.

"Начиная с середины лета этого года Путин постоянно наращивает атаки, особенно опасным оружием - баллистикой и реактивными шахедами", - говорит он.

Президент отметил, что Украина нуждается в особых совместных действиях для реальной защиты. Однако Россия весь год отвергает любые предложения перемирия.

"Это не просто слова. Россияне весь этот год отказываются от всех предложений деэскалации. С ними об этом говорили разные партнеры, и на все Путин отказывал", - говорит Зеленский.

РФ предлагали деэскалацию по энергетике в Черном море, другие форматы прекращения огня и т. д.

"На все в России ответили одно - отказались", - уточнил он.