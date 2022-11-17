ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд удовлетворил выплаты семьям жертв рейса МН17 в полном объеме

Новина українською →
Четверг 17 ноября 2022 16:48
Суд удовлетворил выплаты семьям жертв рейса МН17 в полном объеме Фото: суд удовлетворил выплаты семьям жертв рейса МН17 в полном объеме (nos.nl)
Автор: Константин Широкун

Гаагский суд по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 удовлетворил выплаты родственникам жертв в полном размере и определил полную сумму компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Суд считает требования семей погибших о компенсации полностью законными. Суд присудил выплаты в полном объеме. Полная сумма возмещения ущерба судом установлена в размере 16 млн евро.

Напомним, что Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Речь об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском и Леониде Харченко.

Ранее украинская разведка объявила в розыск экс-вожака боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). За помощь в его задержании пообещали награду в размере 100 тысяч долларов. Ранее Гиркин был объявлен в международный розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
MH17 Гаага Суд
NEWS
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои