Россияне сбросили 4 КАБа на терминал "Новой почты" в Сумах

В ночь на 28 августа в результате массированной российской атаки уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Сумах. Все сотрудники выжили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новую почту".

В Сумах враг сбросил 4 КАБа на терминал компании, повредив также 3 грузовика.

Все сотрудники живы.

В настоящее время идет оценка последствий атаки. В компании пообещали компенсировать клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений и связаться с каждой, чтобы сообщить детали возмещения.

Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать. Компания отмечает, что актуальный статус отправок можно просмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте.