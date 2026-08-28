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Россияне сбросили 4 КАБа на терминал "Новой почты" в Сумах

08:22 28.08.2026 Пт
1 мин
Несмотря на уничтоженные терминалы, компания не останавливает работу
aimg Валерия Абабина
Россияне сбросили 4 КАБа на терминал "Новой почты" в Сумах
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В ночь на 28 августа в результате массированной российской атаки уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Сумах. Все сотрудники выжили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новую почту".

В Сумах враг сбросил 4 КАБа на терминал компании, повредив также 3 грузовика.

Все сотрудники живы.

В настоящее время идет оценка последствий атаки. В компании пообещали компенсировать клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений и связаться с каждой, чтобы сообщить детали возмещения.

Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать. Компания отмечает, что актуальный статус отправок можно просмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне атаковали склади "Новой почты" в Киевской области , применив тактику повторных ударов по той же локации. Также в начале августа в Киеве кассетными боеприпасами уничтожили сортировочный центр компании - тогда погибли три человека.

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