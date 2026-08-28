Россияне сбросили 4 КАБа на терминал "Новой почты" в Сумах
В ночь на 28 августа в результате массированной российской атаки уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Сумах. Все сотрудники выжили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новую почту".
В Сумах враг сбросил 4 КАБа на терминал компании, повредив также 3 грузовика.
Все сотрудники живы.
В настоящее время идет оценка последствий атаки. В компании пообещали компенсировать клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений и связаться с каждой, чтобы сообщить детали возмещения.
Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать. Компания отмечает, что актуальный статус отправок можно просмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте.
Напомним, в ночь на 28 августа россияне атаковали склади "Новой почты" в Киевской области , применив тактику повторных ударов по той же локации. Также в начале августа в Киеве кассетными боеприпасами уничтожили сортировочный центр компании - тогда погибли три человека.