Россия вербует на войну сирийцев, к схеме причастны турфирмы, - ГУР

По данным разведки, подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия (около тысячи наемников) проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.

После прохождения учений боевиков доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда в Россию. По прибытии им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

ГУР опубликовало видео, где сирийцам вручили паспорта РФ, изготовленные за пять дней.

В ГУР отмечают, что рекрутинг в армию сирийцев Москва осуществляет через туристические фирмы. Сирийцам сначала обещают работу охранниками на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем завлекают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.

В Улан-Уде паспортизированных наемников ждет мобилизация в 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду ВС РФ (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", - говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 391 тысячи оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 890 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.