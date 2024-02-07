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Росія вербує на війну сирійців, до схеми причетні турфірми, - ГУР

Фото: росіяни вербують найманців у Сирії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вербує на війну проти України найманців у Сирії. Їм за прискореною процедурою видають російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

За даними розвідки, підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія (близько тисячі найманців) проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові.

Після проходження навчань бойовиків доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти в Росію.  Після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

ГУР опублікувало відео, де сирійцям вручили паспорти РФ, виготовлені за п'ять днів.

 

У ГУР зазначають, що рекрутинг до армії сирійців Москва здійснює через туристичні фірми.  Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

У Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 391 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 890 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

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