Почти 900 оккупантов и 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 февраля, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 391 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 артсистем, 22 ББМ и 33 единиц автомобильной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 391470 (+890) человек ликвидировано;

танков - 6372 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 11879 (+22) ед;

артиллерийских систем - 9387 (+20) ед.;

РСЗО - 980 (+1) ед.;

средства ПВО - 665 ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7177 (+4) ед.;

крылатые ракеты - 1849 (+1) ед.;

корабли/катера - 24 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12486 (+33) ед.;

специальная техника - 1497 (+1) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг обстрелял из артиллерии более 140 населенных пунктов по всей стране.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БпЛА.