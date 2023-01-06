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Россия вербует наемников в странах Балканского полуострова, - ЦНС

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Пятница 06 января 2023 15:26
Россия вербует наемников в странах Балканского полуострова, - ЦНС Фото: Россия вербует наемников в странах Балканского полуострова, (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия занимается вербовкой граждан в странах Балканского полуострова. Ответственным за это назначили сербского наемника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

"Основным регионом для вербовки наемников является Балканы. Одним из ответственных за это является серб Деян Берич, проживающий в России. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году", - рассказали в ЦНС.

Также там назвали имя еще одного известного сербского наемника Жика Радоича, который сейчас участвует в войне на стороне России.

Центр национального сопротивления отмечает, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала вербовать африканских студентов в армию или же ЧВК "Вагнера", для участия в войне против Украины.

Также сообщалось, что оккупанты завербовали в ЧВК "Вагнер" 23 тысячи российских заключенных.

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