Россия вербует наемников в странах Балканского полуострова, - ЦНС

Россия занимается вербовкой граждан в странах Балканского полуострова. Ответственным за это назначили сербского наемника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

"Основным регионом для вербовки наемников является Балканы. Одним из ответственных за это является серб Деян Берич, проживающий в России. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году", - рассказали в ЦНС.

Также там назвали имя еще одного известного сербского наемника Жика Радоича, который сейчас участвует в войне на стороне России.