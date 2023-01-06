Росія вербує найманців у країнах Балканського півострова, - ЦНС

Росія займається вербуванням громадян у країнах Балканського півострова. Відповідальним за це призначили сербського найманця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним із відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає в Росії. Сам він теж колишній найманець і воював проти України у 2014 році", - розповіли в ЦНС.

Також там назвали ім'я ще одного відомого сербського найманця Жика Радоїча, який зараз бере участь у війні за Росію.