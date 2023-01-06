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Росія вербує найманців у країнах Балканського півострова, - ЦНС

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П'ятниця 06 січня 2023 15:26
Росія вербує найманців у країнах Балканського півострова, - ЦНС Фото: Росія вербує найманців у країнах Балканського півострова, (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія займається вербуванням громадян у країнах Балканського півострова. Відповідальним за це призначили сербського найманця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним із відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає в Росії. Сам він теж колишній найманець і воював проти України у 2014 році", - розповіли в ЦНС.

Також там назвали ім'я ще одного відомого сербського найманця Жика Радоїча, який зараз бере участь у війні за Росію.

Центр національного спротиву зазначає, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє комбатантів від відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала вербувати африканських студентів до армії або ПВК "Вагнера", для участі у війні проти України.

Також повідомлялося, що окупанти завербували у ПВК "Вагнер" 23 тисячі російських ув'язнених.

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