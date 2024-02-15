Молдова готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи, - Санду

Молдова готова предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоганссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.