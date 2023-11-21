Президент Молдовы приехала в Киев
Во вторник, 21 ноября, в Киев с визитом приехала президент Молдовы Майя Санду. Он не был заранее объявлен.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Twitter президента Молдовы Майи Санду, сайт президента Украины Владимира Зеленского.
"Прибыли в Киев для встреч с президентами Владимиром Зеленским и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В нашей повестке дня: обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, укрепление региональной безопасности и дальнейшая поддержка ЕС реформ и развития в наших странах", - написала Санду в Twitter.
Президент Молдовы Майя Санду в Киеве 21 ноября (twitter.com/sandumaiamd)
В частности, она приняла участие в чествовании памяти активистов, погибших во время Революции Достоинства.
"В День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства. В мероприятии также приняла участие президент республики Молдова Майя Санду", - говорится на сайте президента.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду приезжала в Киев и встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне 2022 года.
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