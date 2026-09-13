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Россия ударила по заводу Cersanit в Звягеле: повреждения серьезные

13:37 13.09.2026 Вс
2 мин
Предприятие на не менее полугода остановило производство
aimg Мария Науменко
Россия ударила по заводу Cersanit в Звягеле: повреждения серьезные Фото: спасатель во время работы на месте происшествия (Getty Images)
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В ночь на 12 сентября российские дроны атаковали завод Cersanit в Звягеле Житомирской области. Предприятие получило серьезные повреждения, а производство остановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Cersanit.

По информации компании, атака была осуществлена реактивными дронами. В момент удара на территории предприятия находились работники.

Все они были безопасно эвакуированы. В Cersanit отметили, что в результате атаки никто из работников не погиб.

В то же время предприятие получило серьезные повреждения. В частности пострадали ключевые элементы производственного цикла, необходимые для изготовления керамической плитки.

Поэтому при нынешнем состоянии завода возобновление производства и его дальнейшая работа невозможны.

Производство остановили не менее полугода

Cersanit проводит детальную оценку масштабов разрушений и связанных с ними убытков.

По предварительной оценке компании, восстановление производственных мощностей завода будет продолжаться не менее шести месяцев. Окончательные сроки будут зависеть от результатов подробного обследования предприятия и масштаба повреждений.

Удары РФ по украинскому бизнесу

Напомним, российские войска активизировали удары по украинскому бизнесу. Под вражескими атаками оказываются склады, логистические центры, заводы, торговые центры и АЗС.

В этом месяце россияне атаковали табачную фабрику в Прилуках, производящую сигареты Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагрева табака glo. После удара предприятие остановило работу.

Накануне вражеский удар пришелся на завод Coca-Cola под Киевом. Это одно из самых крупных предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе.

Также после российской атаки остановился завод масла "Олейна" в Днепре, принадлежащий американской компании.

По оценке премьер-министра Сергея Корецкого, из-за атак РФ государственный бюджет может недополучить около 70 млрд гривен налоговых поступлений, причем расчет производили еще две недели назад, а удары продолжаются.

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