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Россия системно атакует АЗС в Сумской области: в ОВА рассказали о ситуации с бензином

02:27 28.06.2026 Вс
2 мин
Для защиты АЗС в Сумской области вводят инженерные мероприятия
aimg Екатерина Коваль
Россия системно атакует АЗС в Сумской области: в ОВА рассказали о ситуации с бензином Фото: автозаправочная станция, уничтоженная российским ударом (Getty Images)
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Российские войска наносят удары по топливной инфраструктуре Сумской области, пытаясь дестабилизировать логистику и создать напряжение среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Меры безопасности и резервные механизмы

В ОВА подчеркивают, что, несмотря на атаки, все автозаправочные станции в регионе работают в штатном режиме, а дефицита топлива нет.

Целью вражеских обстрелов является срыв работы экстренных, коммунальных служб и обеспечение жизнедеятельности громад. Поэтому руководителям громад поручили держать под постоянным контролем потребности критически важных служб, заблаговременно планировать ресурсы и оперативно пополнять резервы горючего.

Властями совместно с операторами топливного рынка уже внедряется ряд мер безопасности, среди которых:

  • Устройство физической и инженерной защиты объектов.

  • Установка антидроновых сеток на заправочных станциях.

  • Подготовка мобильных хранилищ и алгоритмов действий для персонала во время воздушной тревоги.

В случае критического разрушения стационарных АЗС в области уже прорабатываются резервные варианты поставки.

Руководство ОВА совместно с представителями бизнеса готовит механизмы развертывания мобильных автозаправочных станций для бесперебойного снабжения топливом. Граждан призывают заправляться в обычном режиме и не поддаваться панике.

Напомним, Россия начала чаще бить по украинским АЗС. За последние сутки зафиксированы "прилеты" по заправкам сразу в нескольких областях, в том числе в Сумской и Запорожской, где в результате ударов ранены гражданские граждане.

Также из-за атаки российского БПЛА загорелась АЗС в Краматорске Донецкой области.

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