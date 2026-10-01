Россия ударила по центру Павлограда, вспыхнул пожар

Кроме того, россияне посреди белого дня ударили по транспортной артерии Павлограда. В результате вражеской атаки погиб человек, еще пятеро ранены.

Ранее оккупанты ударили по торговому центру "Гулливер" в Павлограде, в здании вспыхнул пожар. В результате удара 5 человек погибли, 67 получили ранения, среди них - 8 детей.