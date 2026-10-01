Росія вдарила по центру Павлограда, спалахнула пожежа

Крім того, росіяни посеред білого дня вдарили по транспортній артерії Павлограда. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще п’ятеро поранені.

Раніше окупанти вдарили по торговому центру "Гуллівер" у Павлограді, у будівлі спалахнула пожежа. Внаслідок удару 5 людей загинули, 67 отримали поранення, серед них - 8 дітей.