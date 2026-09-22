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Россия одновременно атаковала предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде: есть раненые

03:21 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Россия одновременно атаковала предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде: есть раненые Фото: оккупанты ударили дронами и ракетами (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские оккупанты в ночь на 22 сентября массированно атаковали Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказались сразу три города, зафиксированы пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Отметим, что с начала суток город Днепр и область предшествовали атаке реактивных беспилотников. Однако уже в 02.00 во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет, а в Днепре, Кривом Роге и Павлограде были слышны взрывы. Впоследствии враг нанес повторные удары, а также военные информировали, что на область летят баражирующие боеприпасы "Бандероль".

В настоящее время власти уже официально подтвердили, что враг нанес одновременной удар по трем городам.

"Днепропетровщина под вражеской атакой. Россияне одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в трех городах области - Днепре, Кривом Рогу и Павлограде. Загорелись пожары", - написал Александр Ганжа.

Также он добавил, что в Днепре в результате атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Тем временем глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что россияне дополнительно атаковали город крылатыми ракетами. Перед этим мониторинговые каналы писали, что враг запустил крылатые ракеты типа "Калибр" и что они находились в воздушном пространстве Украины.

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Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, 20 сентября россияне Днепропетровскую область более 50 раз. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, частный дом, магазины, аптеки и автомобили.

Также мы писали, что днем 11 сентября под массированной атакой оказался Днепр. В результате атак были повреждены минимум 9 жилых домов и выбито около 700 окон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 10 сентября враг атаковал Кривой Рог. По этому в городе пострадали много жилых домов, и были разрушения в учебных заведениях, культуры и бизнеса.

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