Россия ударила по центру Павлограда, вспыхнул пожар

Российские оккупанты в четверг, 1 октября, ударили по центру Павлограда. В результате вражеского обстрела вспыхнуло админздание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

В Днепре из-за атаки РФ пострадали шесть человек. Еще четыре человека погибли.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 сентября одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в трех городах Днепропетровской области - Днепре, Кривом Роге и Павлограде.

Ганжа добавил, что информация о пострадавших в результате удара уточняется.

"Враг снова атаковал Павлоград. Возник пожар. Загорелось админздание в центре города", - рассказал он.

Кроме того, россияне посреди белого дня ударили по транспортной артерии Павлограда. В результате вражеской атаки погиб человек, еще пятеро ранены.

Ранее оккупанты ударили по торговому центру "Гулливер" в Павлограде, в здании вспыхнул пожар. В результате удара 5 человек погибли, 67 получили ранения, среди них - 8 детей.