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РФ снова атаковала порт Одессы: повреждено судно, трое человек в больнице

09:45 17.08.2026 Пн
2 мин
Среди пострадавших есть человек в тяжелом состоянии
aimg Анастасия Никончук
РФ снова атаковала порт Одессы: повреждено судно, трое человек в больнице Иллюстративное фото: порт (GettyImages)
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Российские войска в ночь на 17 августа снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара повреждено гражданское судно под флагом Республики Того.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОДА Олега Кипера в Telegram.

Атака на портовую инфраструктуру

В ночь на 17 августа российские войска нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки повреждения получило гражданское судно, которое ходит под флагом Республики Того.

Пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пожары после удара

После российской атаки на территории портовой инфраструктуры возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания. Информация о последствиях удара уточняется.

Удары по Одессе: последние новости

В воскресенье, 16 августа, российский реактивный беспилотник ударил по почтовому отделению, расположенному в торговом центре в пригороде Одессы. В результате атаки пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. Оба получили осколочные ранения и были госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.Также было прямое попадание в "Эпицентр".

Также 16 августа в Одесской области российские войска повторно нанесли удар по гражданской инфраструктуре, применив реактивный беспилотник. По предварительным данным, БпЛА попал в жилой сектор, в результате чего были полностью разрушены два частных дома, еще три человека получили ранения.

Напоминаем, что в ночь на 16 августа в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения объявляли воздушную тревогу. В результате атаки в Оболонском районе загорелось нежилое помещение, также сообщалось об одном пострадавшем.

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