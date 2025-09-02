Атака дронов по Сумам: появилось видео последствий

Напомним, в результате ночного обстрела Сум разрушено помещение торгового ряда, повреждены четыре жилых дома и выбито около 50 окон. Местные власти уже проводят осмотр и оценку нанесенного ущерба.

О двух взрывах в Сумах сообщал и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, и публиковал видео, где был виден пожар, по его словам, было попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению.

Также российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью, 2 сентября, Россия выпустила по Украине 150 дронов. Силы ПВО уничтожили или подавили 120 ударных дронов на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время зафиксировано 30 попаданий по девяти объектам.