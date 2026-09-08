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Россия ударила по складу в Киеве, погибли два человека

17:20 08.09.2026 Вт
1 мин
Число погибших в результате вражеских атак за сегодня возросло до пяти
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ ударила по складу в Киеве (Getty Images)

Россияне ударили по складу в Соломенском районе Киева. В результате вражеского удара есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"В Соломенском районе, в результате попадания в складское помещение, погибли два человека", - рассказал столичный глава.

Кличко отметил, что число погибших в столице за 8 сентября возросло до пяти человек.

Напомним, в результате вражеского обстрела российский дрон попал в здание телеканала "Мы - Украина", где транслировался телемарафон "Единые новости". Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии стало известно об увеличении их количества.

Отметим, что из-за ночной атаки РФ в Киеве повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, а также школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция. По факту военного преступления Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночного удара российские оккупанты намеренно пытались нанести как можно больший ущерб мирным жителям столицы.

РБК-Украина также писала, что столичные полицейские показали первые минуты после удара российской ракеты по Киеву.

О том, как выглядит Киев вследствие ночной массированной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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