ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила "Шахедами" по энергетикам "Черниговоблэнерго": погиб работник, есть раненые

Черниговская область, Суббота 11 октября 2025 00:49
UA EN RU
Россия ударила "Шахедами" по энергетикам "Черниговоблэнерго": погиб работник, есть раненые Иллюстративное фото: ликвидация последствий после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Жадовом ударные дроны РФ атаковали автомобили "Черниговоблэнерго", в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Новогород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

В пятницу, 10 октября, вечером, приблизительно в 22:20, в районе населенного пункта Жадово Семеновского общества россияне совершили очередное преступление против мирного населения. По предварительной информации, ударные дроны РФ атаковали автомобили АО "Черниговоблэнерго", которые находились на маршруте.

В результате атаки погиб один человек, еще несколько человек получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Во время инцидента были повреждены два транспортных средства, которые использовались для обслуживания энергетической инфраструктуры.

Александр Селиверстов отметил, что Россия продолжает демонстрировать себя как страна-террорист, сознательно подвергая гражданские объекты и работников критической инфраструктуры опасности.

Следователи и правоохранительные органы уже начали проверку инцидента, чтобы установить все детали атаки и привлечь виновных к ответственности.

Это нападение в очередной раз подтверждает, что работа энергетиков в зоне боевых действий остается чрезвычайно опасной.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что в Украине определены 203 критически важных объекта - в частности энергетической, газовой и водной инфраструктуры - которые государство планирует приоритетно защитить системами ПВО, чтобы не допустить масштабных последствий от возможных российских ударов.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину. Основными целями врага были объекты энергетической инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.

Из-за повреждения энергообъектов в нескольких регионах Украины начали действовать аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Погиб Война в Украине
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит