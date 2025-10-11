ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила "Шахедами" по енергетиках "Чернігівобленерго": загинув працівник, є поранені

Чернігівська область, Субота 11 жовтня 2025 00:49
Росія вдарила "Шахедами" по енергетиках "Чернігівобленерго": загинув працівник, є поранені Ілюстративне фото: ліквідація наслідків після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Жадовому ударні дрони РФ атакували автомобілі "Чернігівобленерго", внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

У п'ятницю, 10 жовтня, ввечері, приблизно о 22:20, у районі населеного пункту Жадове Семенівської громади росіяни здійснили черговий злочин проти мирного населення. За попередньою інформацією, ударні дрони РФ атакували автомобілі АТ "Чернігівобленерго", що перебували на маршруті.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька осіб отримали поранення. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Під час інциденту було пошкоджено два транспортні засоби, які використовувалися для обслуговування енергетичної інфраструктури.

Олександр Селіверстов наголосив, що Росія продовжує демонструвати себе як країна-терорист, свідомо наражаючи цивільні об’єкти та працівників критичної інфраструктури на небезпеку.

Слідчі та правоохоронні органи вже розпочали перевірку інциденту, щоб встановити всі деталі атаки та притягнути винних до відповідальності.

Цей напад вкотре підтверджує, що робота енергетиків у зоні бойових дій залишається надзвичайно небезпечною.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що в Україні визначено 203 критично важливі об’єкти - зокрема енергетичної, газової та водної інфраструктури - які держава планує пріоритетно захистити системами ППО, аби не допустити масштабних наслідків від можливих російських ударів.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Основними цілями ворога були об’єкти енергетичної інфраструктури.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через удари на лівому березі міста повністю зникло електропостачання.

Через пошкодження енергооб'єктів у кількох регіонах України почали діяти аварійні графіки відключень світла, щоб зберегти роботу енергосистеми.

