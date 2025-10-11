Росія вдарила "Шахедами" по енергетиках "Чернігівобленерго": загинув працівник, є поранені

У Жадовому ударні дрони РФ атакували автомобілі "Чернігівобленерго", внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

У п'ятницю, 10 жовтня, ввечері, приблизно о 22:20, у районі населеного пункту Жадове Семенівської громади росіяни здійснили черговий злочин проти мирного населення. За попередньою інформацією, ударні дрони РФ атакували автомобілі АТ "Чернігівобленерго", що перебували на маршруті.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька осіб отримали поранення. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Під час інциденту було пошкоджено два транспортні засоби, які використовувалися для обслуговування енергетичної інфраструктури.

Олександр Селіверстов наголосив, що Росія продовжує демонструвати себе як країна-терорист, свідомо наражаючи цивільні об’єкти та працівників критичної інфраструктури на небезпеку.

Слідчі та правоохоронні органи вже розпочали перевірку інциденту, щоб встановити всі деталі атаки та притягнути винних до відповідальності.

Цей напад вкотре підтверджує, що робота енергетиків у зоні бойових дій залишається надзвичайно небезпечною.