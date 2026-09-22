ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала Украину "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой: детали ночного обстрела

08:48 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Россия атаковала Украину "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой: детали ночного обстрела Фото: ВСУ (Генштаб)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска в ночь на 22 сентября атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 186 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных Сил ВСУ.

Чем атаковала Россия

С 18:00 21 сентября российские войска применили против Украины различные типы ракет и беспилотников. В частности, противник запустил противокорабельные ракеты "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, четыре крылатые ракеты "Калибр", а также восемь "Бандероль"/"Дань-Т".

Кроме того, Россия направила 212 ударных БпЛА Shahed, в том числе реактивных, и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Работа ПВО

Основными направлениями российского удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 186 целей. Среди них - одна ракета "Калибр", восемь "Бандероль"/"Дань-Т" и 177 беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов.

При этом зафиксированы попадания российских ракет и ударных БпЛА по 22 локациям. Еще в четырех местах обнаружили падение сбитых целей и их обломков.

Напоминаем, что ночью российские войска атаковали Броварской район Киевской области. В результате удара загорелись складские и хозяйственные здания, также были повреждены частные дома и автомобили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США
Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики