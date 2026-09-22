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В Киеве из-за атаки РФ повреждена пятиэтажка и есть пострадавшие (фото)

05:11 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
В Киеве из-за атаки РФ повреждена пятиэтажка и есть пострадавшие (фото) Фото: поврежденный дом (t.me/dsns_telegram)
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Россияне в ночь на 22 сентября в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате вражеского обстрела поврежден жилой дом и пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

По данным спасателей, последствия ночной атаки зафиксированы в двух районах Киева – Днепровском и Дарницком.

В частности, в Днепровском враг попал в жилую пятиэтажку, в результате чего произошло возгорание в подвальном помещении разрушение на 1 этаже, а также поврежден фасад.

"Пожар ликвидировали. Спасатели спасли 15 человек. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Дарницком районе на территории частного жилого дома горело дерево.

Обстрелы Киева

Напомним, что в ночь на 17 сентября россияне тоже массировано атаковали Киев. В результате атаки обломки упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

В частности, были повреждены офисное здание и жилой дом, а также склады и территория вблизи АЗС. Кроме того, в ту же ночь возникли перебои с подачей воды на левом берегу и в нескольких районах на правом.

Что ожидать этой осенью и зимой со стороны России, какие удары и чем - читайте в материале РБК-Украина.

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