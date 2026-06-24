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Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

09:13 24.06.2026 Ср
2 мин
Сколько вражеских дронов удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 95 дронов (Getty Images)
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В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 101 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские беспилотники, однако есть несколько попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали 101 ударным беспилотником типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ - Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 6 ударных дронов на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня Россия атаковала Украину 135 ударными беспилотниками . Среди них - дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Силам ПВО удалось сбить большинство и враждебных беспилотников.

В то же время 13 ударных беспилотников все же достигли целей - попадание зафиксировано на 11 объектах. Обломки сбитых дронов упали еще на 3 локациях.

В частности, Россия атаковала Запорожье - пострадали двое жителей, поврежден частный дом, автосервис и автозаправочная станция.

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