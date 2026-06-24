Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 101 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские беспилотники, однако есть несколько попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали 101 ударным беспилотником типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ - Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных дронов на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в воздушных силах.