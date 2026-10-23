Россия ударила по предприятию в Чернигове: есть погибший, под завалами могут быть люди

Первоначально Брижинский сообщил, что на севере Чернигова враг атаковал терминал "Новой почты".

Однако позже он уточнил, что зафиксировано падение российского дрона на территорию одного из предприятий города.

В результате вражеского удара предприятие потерпело разрушения. Предварительно под завалами находятся люди.

Обновлено 14:21

В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения - их доставляют в больницу.

Еще двум пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

Обновлено 14:45

В результате удара РФ один человек погиб, еще 16 пострадали.

Обновлено 15:21

Число пострадавших в Чернигове возросло до 25 человек. Один человек погиб.

По предварительной информации, 16 человек обратились за медицинской помощью в бригады скорой на месте происшествия, еще 8 человек транспортировали в больницу.