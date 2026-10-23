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Главная » Бизнес » Энергетика

Россия массово обстреляла ТЭС ДТЭК: станция остановила генерацию энергии

08:12 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Россия массово обстреляла ТЭС ДТЭК: станция остановила генерацию энергии Фото: ТЭС ДТЭК снова под ударом (Getty Images)
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Россияне массированно атаковали одну из тепловых электростанций ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Из-за удара станция прекратила генерацию электроэнергии. В компании также отметили, что оборудование получило существенные повреждения.

Это не первый обстрел тепловых станций ДТЭК. С начала полномасштабного вторжения враг атаковал их более 230 раз.

Ночью взрывы раздавались в Луцке и Ровенской области, регионы были практически под постоянными атаками. Утром враг также продолжает атаковать Львовскую область, здесь фиксируется беспилотник.

Напомним, Россия атаковала Украину новой ракетой "Герань-5 К5-К" с оптической навигацией.

По словам советника президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергея Бескрестнова, она летит дальше, быстрее и выше предыдущих версий.

Также сообщалось, что российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавы вечером 22 октября.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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