Россия массово обстреляла ТЭС ДТЭК: станция остановила генерацию энергии
Россияне массированно атаковали одну из тепловых электростанций ДТЭК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Из-за удара станция прекратила генерацию электроэнергии. В компании также отметили, что оборудование получило существенные повреждения.
Это не первый обстрел тепловых станций ДТЭК. С начала полномасштабного вторжения враг атаковал их более 230 раз.
Ночью взрывы раздавались в Луцке и Ровенской области, регионы были практически под постоянными атаками. Утром враг также продолжает атаковать Львовскую область, здесь фиксируется беспилотник.
Напомним, Россия атаковала Украину новой ракетой "Герань-5 К5-К" с оптической навигацией.
По словам советника президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергея Бескрестнова, она летит дальше, быстрее и выше предыдущих версий.
Также сообщалось, что российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавы вечером 22 октября.
По предварительным данным, никто не пострадал.