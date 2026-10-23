Росія вдарила по підприємству у Чернігові: є загиблий, під завалами можуть бути люди

Спочатку Брижинський повідомив, що на півночі Чернігова ворог атакував термінал "Нової пошти".

Однак пізніше він уточнив, що зафіксовано падіння російського дрона на територію одного з підприємств міста.

Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало руйнувань. Попередньо, під завалами перебувають люди.

Оновлено 14:21

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення - їх доправляють до лікарні.

Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу.

Оновлено 14:45

Внаслідок удару РФ одна людина загинула, ще 16 постраждали.