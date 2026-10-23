Дроны летели с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ
В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали 176 ударными беспилотниками типа Shahed (92 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 вражеских беспилотников типа Shahed (68 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.
Зафиксировано попадания средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К". Ракета получила систему оптической навигации, а также большую дальность, скорость и высоту полета.